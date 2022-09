“É impossível isolar a Rússia”, afirma Vladimir Putin

O presidente russo, Vladimir Putin, declarou esta quarta-feira que “será impossível [para o ocidente] isolar a Rússia”, enquanto discursava num fórum económico em Vladivostok, na Rússia. O mandatário não descartou a possibilidade de limitar a exportação de cereais para os países europeus.

“Não importa o quanto alguns países queiram isolar a Rússia, é impossível fazê-lo”, disse o presidente russo Vladimir Putin durante um fórum económico dirigido para a Ásia a decorrer em Vladivostok, na Rússia.

O chefe do executivo russo acrescentou que a Rússia resistirá à “agressão económica, financeira e tecnológica” ocidental, e que fará de tudo para proteger os interesses nacionais contra aquilo que julga ser uma “febre sancionadora” do Ocidente, que almeja impor “modelos comportamentais” que atentam contra a soberania dos países.

Discursando para toda a região Ásia Pacífico, Putin salientou que a esmagadora maioria dos países asiáticos estimam que as sanções contra Moscovo são inaceitáveis.

Ele aproveitou para abordar a questão do peso económico do continente asiático na economia mundial, que segundo ele está a crescer e deve passar de 37,1% em 2015 para 45% do PIB global em 2027.

“Talvez deveríamos pensar em limitar a exportação de cereais para a Europa”

Relativamente às exportações de cereais ucranianos, o chefe de Estado teceu duras críticas às exportações de cereais para o velho continente. Vladimir Putin disse que “quase todos os cereais exportados desde a Ucrânia não são enviados para os países mais pobres e em desenvolvimento, mas para a União Europeia”, e acrescentou que desta maneira “a magnitude dos problemas alimentares no mundo continuará a aumentar”.

O presidente russo considera conversar com o seu homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, para limitar as exportações de cereais e outros alimentos para o continente europeu.

Finalmente, Putin admitiu que alguns sectores da economia russa estão a atravessar dificuldades, nomeadamente as empresas e indústrias que dirigem parte das suas exportações para a Europa, e estima que a inflação deve chegar a 12% até ao final do ano.