Uganda: Deslizamentos de terra matam pelo menos 15 pessoas

Pelo menos 15 pessoas morreram em resultado de deslizamentos de terras, causados por chuvas torrenciais nas últimas horas no distrito montanhoso de Kasese, no Uganda, na região ocidental do país, segundo fontes locais.

A Cruz Vermelha do Uganda informou através da sua conta na rede social Twitter que foram recuperados 15 corpos da área, acrescentando que “as equipas de socorro continuam a prestar serviços de salvamento, juntamente com as autoridades e a comunidade locais”.

Segundo a Cruz Vermelha, “a maioria dos mortos são mães e crianças”. A organização não acrescentou mais pormenores, mas observou que seis pessoas feridas foram resgatadas, e 18 estão desaparecidas.

A Cruz Vermelha do país disse ter recebido um alerta de deslizamento de terras por volta das 04:00, hora local e confirmou que várias casas tinham sido enterradas.

As autoridades ugandesas ainda não comentaram a situação.