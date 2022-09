SIC deteve cidadão acusado de violar duas menores no Cuito

O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve um cidadão de 28 anos de idade, acusado de violar sexualmente duas crianças no bairro Câmara, município do Cuito, província do Bié.

A informação foi avançada hoje à ANGOP, pelo porta-voz do Serviço de Investigação Criminal no Bié, Simão Lucas Londaca.

O facto ocorreu na segunda-feira, quando o suposto criminoso, de 28 anos, aproveitou a acalmia no bairro e levou as menores para o seu quarto, onde cometeu o acto.

Simão Lucas Londaca referiu que o cidadão aliciou as meninas de 9 e 10 anos com 200 kwanzas cada, para cometer o crime.

O presumível autor foi flagrado pelos parentes das vítimas, que de imediato denunciaram o caso ao SIC.

O responsável de investigação informou que as crianças foram submetidas a exames médicos, tendo sido detectadas lesões vaginal e anal.

Este é o primeiro caso do género que ocorre este ano neste município.