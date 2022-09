Liga dos Campeões: Recorde absoluto para Haaland na goleada do City frente ao Sevilha

O Manchester City goleou o Sevilha por 4-0 em jogo referente ao grupo G da Liga dos Campeões com Haaland em destaque.

O Bis do jovem atacante norueguês aos 20 minutos e aos 67 minutos, garantiu a Haaland o recorde absoluto, tornando-o no jogador mais rápido a marcar 25 golos na liga milionária, fê-lo ao cabo de 20 partidas.

Phil Foden fez o terceiro aos 58 minutos e Ruben Dias fez o quarto em cima do apito final para a equipa de Pep Guardiola.

No outro encontro, o Borussia Dortmund também ganhou confortavelmente frente ao Copenhaga por 3-0, com golos de Marco Reus aos 35 minutos, Raphael Guerreiro aos 42 minutos e Jude Bellingham aos 83 minutos.

Com este resultado, o Manchester City é líder com três pontos, mas mais um golo marcado do que o Borussia Dortmund que tem os mesmos pontos, depois segue-se o Copenhaga e o Sevilha, com a diferença de golos a fazer com que o conjunto espanhol esteja na última posição da tabela do grupo G.