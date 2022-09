Liga dos Campeões: Campeões em título batem Celtic Glasgow

O Real Madrid entrou com o pé direito para a defesa do título conquistado na época passada, ao bater o Celtic Glasgow, por 3-0, em jogo referente ao grupo F da Liga dos Campeões.

Os golos de Vinícius Júnior aos 56 minutos, de Luka Modric aos 60 minutos e de Eden Hazard aos 77 minutos deram o triunfo aos comandados de Carlo Ancelotti.

Porém, nem tudo foram boas notícias para os merengues, Karim Benzema saiu lesionado aos 30 minutos, o que permitiu a entrada ao belga.

Já o Shakthar Donetsk no outro jogo, venceu por 4-1 sobre o RB Leipzig com um bis de Maryan Shved aos 16 minutos e aos 58 minutos, com golos de Mykhaylo Mudryk aos 76 minutos e de Lassina Traoré aos 85 minutos, para os alemães marcou Mohamed Simakan.

Com este resultado, a formação ucraniana lidera com três pontos, com mais golos marcados, enquanto o Real é segundo com três golos e zero sofridos, fechando a tabela com RB Leipzig com mais um golo marcado do que o Celtic, o que coloca os escoceses em último da tabela do grupo F.