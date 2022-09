Casal de idosos agredido até à morte no Zaire

Um casal de idosos de 78 e 75 anos foi agredido até a morte, com facas e pedras, por supostos assaltantes, na cidade de Mbanza Congo, província do Zaire, por indivíduos desconhecidos, soube hoje o Jornal de Angola.

De acordo com um comunicado de imprensa da Delegação Provincial do Ministério do Interior no Zaire, os factos ocorreram na noite de terça-feira quando as vítimas foram surpreendidas pelos marginais no interior na residência do casal.

Segundo o documento, a Polícia Nacional está a realizar acções de investigação no sentido de localizar autores deste acto hediondo, a fim de serem entregues ao Ministério Público para a responsabilização criminal.