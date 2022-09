Uíge: Falta de energia e internet há três dias paralisam Serviços de Registo e Notariado

Os serviços de Registo Civil e Notariado do Uíge, está paralisado há três dias por falta de energia eléctrica e internet.

A situação agudizou desde há dois meses que a secção da Delegação da Justiça do Uíge, foi transferida para o bairro Ana Paula, pelo facto de as antigas instalações do palácio da Justiça, passarem a servir o Tribunal da Relação.

Segundo a nossa fonte, as novas instalações não oferecem condições para acomodar os serviços na totalidade, referindo por exemplo, que o arquivo além nada não se encontra no local, o que tem dificultado a emissão de cópias integrais para os utentes.

O mesmo se assiste com a entrega de Bilhetes de Identidade, que por norma, o utente deve fazer prova de impressão digital antes de levantar o documento, mas é feito de forma aleatória.

“As chuvas estão prestes a começar, não há condições de acomodação dos utentes”, apelou, sublinhando que os dirigentes continuam a colocar as carroças a frente dos Bois.

Muitos que pretendem reconhecer documentos estando na fase de início de aulas, bem como os que precisam registar as suas firmas estão igualmente condicionados.

A mesma fonte revelou ainda que algumas vezes são obrigados a trabalhar com placas de internet pessoal, o que acarreta custos, o que muitos utentes não entendem.