General angolano comanda Força Africana da UA

O tenente-general angolano António Lamas Benedito Xavier foi nomeado chefe do Estado-Maior Interino da Força Africana em Estado de Alerta (FAEA), informou na semana finda fonte diplomática.

Em comunicado, a embaixada angolana na Etiópia indicou que a nomeação foi feita pelo presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, com sede permanente em Adis Abeba, capital etíope.

Segundo a legação, o passo responde aos pronunciamentos da recente cimeira extraordinária sobre terrorismo e mudanças inconstitucionais de regime em África, realizada a 28 de maio em Malabo, na Guiné Equatorial.

O encontro orientou a implementação do FAEA “sem mais delongas” e o reforço, para o efeito, da articulação com as comunidades económicas e mecanismos regionais, refere o texto, divulgado em Luanda pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

De acordo com a declaração final da Cimeira de Malabo, uma das principais tarefas da FAEA é a criação de uma Unidade Antiterrorista.