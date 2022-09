Ary Papel é o primeiro angolano a ganhar a Bota de Ouro na Líbia

O ex-jogador do Primeiro de Agosto, Ary Papel foi considerado o melhor marcador da edição 2021/2022 do Campeonato Líbio, tornando-se no primeiro futebolista nacional a alcançar tal proeza.

Ao serviço do Al-Akhdar, clube ao qual chegou em 2021, o avançado formado nas escolas do Primeiro de Agosto, anotou 11 golos que lhe valeram a distinção.

“Parabéns Palanca Negra!”, pode ler-se na publicação do Ministério da Juventude e Desportos, onde foi divulgada a informação referente à conquista de Ary Papel.