Descoberto diamante com 160 quilates em Angola

A empresa australiana Lucapa Diamond Company anunciou hoje, 05 de Setembro, ter descoberto mais um diamante acima dos 100 quilates no mesmo bloco de onde extraiu o “Rosa do Lulo”, o diamante rosa com 170 quilates, descoberto no início de Agosto e o maior diamante dessa tonalidade achado em 300 anos.

O novo diamante, branco, com qualidade superior do tipo IIa, tem 160 quilates, é o 28.º com mais de 100 quilates a ser extraído da Mina do Lulo e o sexto maior encontrado até à data na mina situada em Capenda Camulemba, na província da Lunda Norte.

A Lucapa Diamond Company, que é operadora da mina e detentora de 40% da sociedade que inclui ainda a empresa estatal nacional, a Endiama (32%), e a Rosa e Pétalas (28%), anunciou também que as recuperações diamantíferas nos últimos dois meses “foram fortes”, tendo sido minerados mais de 100 “Specials”, diamantes com mais de 10,8 quilates.