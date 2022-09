Lá fora: Real Madrid segue líder e Leão ao rubro no dérbi de Milão

Confira as capas e os principais destaques da imprensa desportiva internacional deste domingo.

São vários os temas que marcam a imprensa desportiva internacional deste domingo.

Em Espanha destacam-se os triunfos de Real Madrid e Barcelona, diante de Real Betis (2-1) e Sevilla (0-3) respetivamente, sendo que os merengues seguem agora na liderança isolada da La Liga.

Os jornais ingleses realçam o novo deslize do Liverpool, desta vez no dérbi frente ao Everton, com um nulo no marcador que volta a atrasar os reds na corrida por um lugar no topo da Premier League.

Já a imprensa italiana faz manchete sobretudo com o dérbi de Milão, com destaque para o bis de Rafael Leão, que ainda assistiu no triunfo do AC Milan por 3-2.