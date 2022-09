Futebol: Arsenal imparável continua na liderança na Premier League

O Arsenal lidera o campeonato inglês da primeira divisão de futebol, a Premier League. Os ‘Gunners’ têm 15 pontos após as cinco primeiras jornadas.

O Manchester City, detentor do título de campeão, venceu por 6-0 o Nottingham Forest e ocupa o segundo lugar na tabela classificativa com 13 pontos, isto após a quinta jornada do campeonato.

Os golos dos ‘Citizens’ foram apontados pelo português João Cancelo, pelo argentino Julián Álvarez, que bisou, e pelo norueguês Erling Haaland, que marcou três tentos.

Arsenal no primeiro lugar

Na liderança isolada, com 15 pontos, está o Arsenal que venceu por 2-1 o Aston Villa, quinto triunfo em cinco jogos.

Os golos dos ‘Gunners’ foram apontados pelos brasileiros Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Quanto ao tento do Aston Villa foi da autoria do médio brasileiro Douglas Luiz.

Na próxima jornada, o Arsenal desloca-se ao terreno do Manchester United a 04 de Setembro.

Liverpool venceu, Chelsea perdeu e Manchester United joga nesta quinta-feira

O Liverpool alcançou o segundo triunfo, vencendo por 2-1 o Newcastle e está agora na quinta posição com oito pontos.

Quanto ao Chelsea está na nona posição com sete pontos após a derrota por 2-1 na deslocação ao terreno do Southampton.

Por fim o Manchester United, que conta com o internacional português Cristiano Ronaldo, encerra nesta quinta-feira a quinta jornada da Premier League com uma deslocação ao terreno do Leicester.