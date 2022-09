Eleições Gerais de 2022: UNITA reafirma compromisso com a paz e estabilidade

O secretário adjunto da UNITA na província do Huambo, Eduardo Ndumba Delfino, reafirmou, esta quarta-feira, que o seu partido continua comprometido com o reforço da democracia, para a consolidação da paz e da estabilidade política.

O político, que falava numa conferência de imprensa, em reacção aos resultados definitivos das eleições de 24 de Agosto, divulgados pela Comissão Nacional Eleitoral (CNE), disse que a UNITA vai continuar a reforçar acções que visam a consolidação da unidade e da estabilidade política e social.

Enalteceu a postura patriótica, cívica e ordeira da população durante as eleições gerais de 24 de Agosto, sublinhado que a democracia, enquanto “obra em construção permanente, precisará de obreiros voluntários e unidos de princípios, valores e abertos para o país”.

Eduardo Ndumba Delfino referiu que apesar de a UNITA não estar de acordo com os resultados divulgados no passado dia 29, espera que os militantes se mantenham calmos e serenos, enquanto se aguarda pela “reposição da transparência”.

De acordo com os resultados definitivos divulgados segunda-feira pela Comissão Nacional Eleitoral (CNE), o MPLA venceu o pleito com 51,17 por cento dos votos, confirmando a reeleição do seu candidato João Lourenço.

O partido no poder conquistou três milhões 209 mil e 429 votos, obtendo 124 deputados à Assembleia Nacional (AN), a UNITA 43,95% (2.756.786 votos e 90 deputados), o PRS 1,14% (71.351 votos e 2 deputados), a FNLA 1,06% (66.337 votos e 2 deputados) e, surpreendentemente, o estreante PHA 1,02% (63.749 votos e 2 deputados).

A CASA-CE com 0,76% (47.446 votos) não conseguiu qualquer deputado, tal como a APN com 0,48% (30,139 votos) e o P-NJANGO com 0,42% dos votos (26.867 votos).

O pleito contou com a participação de oito forças políticas e seis milhões 454 mil 109 eleitores, correspondente a 44,82 por cento, dos 14 milhões 399 mil cidadãos inscritos.