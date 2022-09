Djodje, cabeça de cartaz no Olympia.

O Olympia, sala de concertos em Paris, vai receber nesta sexta-feira, 2 de Setembro, o artista cabo-verdiano Djodje.

Pela primeira vez na sua carreira, Djodje, cantor cabo-verdiano que reside em Lisboa, em Portugal, vai ter a oportunidade de pisar o palco da mítica sala francesa.

O concerto tem o apoio da produtora Dyam, dirigida por José Antunes, em colaboração com a editora de Djodje, Broda Music.

Djodje, que tem 32 anos, nasceu na cidade da Praia, a capital cabo-verdiana, a 15 de Janeiro de 1989. O artista é uma das maiores estrelas da afro-pop lusófona, ele que acumula mais de duzentos milhões de visualizações nas redes sociais e no Youtube.

O cantor nasceu num ambiente musical com um pai guitarrista cabo-verdiano do grupo ‘Os Tubarões’ e uma mãe guineense que também tinha músicos na família.

Com cerca de 10 anos, Djodje cria com o irmão e amigos o grupo TC, Tudo Cool, arrancando assim a carreira musical.

Desde então foram vários álbuns a solo, sendo que o último saiu em 2021, intitulado ‘Mininu di Oru’.

Mais recentemente lançou o projecto ‘Katxupa Season’ graças ao qual vai publicar regularmente novas músicas e novas colaborações nas redes sociais e no YouTube.

Em entrevista à RFI, Djodje abordou os seus sonhos e revelou-nos como surgiu a paixão pela música.

Mas antes disso o artista cabo-verdiano admitiu ser um orgulho actuar no Olympia.

Djodje, cantor cabo-verdiano que vai actuar no Olympia, sala de espectáculos parisiense, a 2 de Setembro.

Após termos ouvido o tema ‘Manxeda’ em colaboração com Ricky Man e Elvis Snakee no início desta Magazine, vamos fechá-lo com o tema ‘Tempestade’ em colaboração com Syro.