PSG ‘revoluciona’ meio-campo: Kanté segue-se a Vitinha e Renato Sanches

O Paris Saint-Germain continua a levar a cabo uma autêntica ‘revolução’ no meio-campo, e, depois de adquirir Vitinha, ao FC Porto (por 41,5 milhões de euros), e Renato Sanches, ao Lille (por 15 milhões de euros), vira atenções para N’Golo Kanté.

O jornal britânico The Times escreve, esta terça-feira, que os campeões franceses em título têm acompanhado com especial atenção a situação que atravessa N’Golo Kanté, cujo contrato com o Chelsea termina já em junho do próximo ano de 2023.

Os blues ainda não decidiram se irão ou não renovar o vínculo do jogador de 31 anos, face aos problemas físicos que este tem vindo a somar ao longo dos últimos meses, abrindo, desta maneira, a possibilidade de este rumar ao Parque dos Príncipes, a ‘custo zero’.

O conjunto parisiense é, de resto, um admirador de longa data do médio-defensivo, tendo mesmo tentado ‘desviá-lo’, em 2018, quando este optou, no entanto, por assinar um milionário contrato de cinco temporadas com os londrinos.