Moxico: Sexagenário abusa sexualmente neta de dois anos

Um ancião de 67 anos está a ser acusado pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC) do Moxico de ter violado e abusado sexualmente uma menor de dois anos, na cidade do Luena, província do Moxico.

De acordo com o porta-voz do SIC, Elisiário dos Passos, que falava à imprensa durante a apresentação do referido infractor, o crime ocorreu quando a mãe da menor a terá deixada aos cuidados do ancião, por sinal avô da criança, tendo este aproveitando-se da circunstância para a consumação do coito vaginal.

Na ocasião, a mãe da menor, Deolinda Tchissengo, disse ter notado a presença de espermatozóide nos órgãos genitais da criança.

Em função disso, a menor foi submetida a exames médicos na Maternidade Provincial que confirmaram sinais de violação com penetração de forma recorrente.

Entretanto, o ancião, Gonçalves Caiombo, negou todas as acusações, afirmando que perdeu o prazer sexual há mais de 30 anos.

O suposto autor já foi detido pelo SIC, com abertura de um processo-crime e remetido ao Ministério Público para ser presente em tribunal.

Este é o segundo caso registado na província do Moxico, em menos de dois meses, depois de uma outra criança de três anos de idade ter sido igualmente abusada sexualmente, por um cidadão de 27 anos, no bairro Kapango, arredores do Luena.