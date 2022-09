Moxico: Sete mil candidatos concorrem para 130 vagas da função pública

Sete mil e 772 candidatos concorrem para o preenchimento de 130 vagas disponíveis para a carreira de regime geral da função pública na província do Moxico.

Trata-se de 27 vagas para auxiliares de limpeza de 2ª classe, 25 vagas para técnico superior de 2ª classe, igual números para técnicos e 53 vagas para técnicos médios de 3ª classe, respectivamente.

O director do gabinete provincial dos Recursos Humanos no Moxico, Paulo Atanasse, disse à ANGOP que os exames de admissão, iniciados esta quarta-feira, decorrem com normalidade nas escolas 11 de Novembro, Colégio Politécnico 243-Luena e no complexo escolar Camarada Tchifutchi.

O responsável não avançou a data do anúncio dos resultados dos exames, prometendo que “seremos o mais breve possível”.

O concurso público de ingresso às carreiras do regime geral da Função Pública resulta da necessidade de se preencher e reforçar as vagas existentes no Governo Provincial do Moxico.