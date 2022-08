Centenário de Agostinho Neto no centro do Festival da Cultural Nacional

O centenário do primeiro Presidente de Angola, António Agostinho, será preenchido com a realização do Festival Nacional da Cultura Especial Centenário (Fenacult’2022), reedição dos livros “Sagrada Esperança” e “Renúncia Impossível” e de um concurso literário 100 anos de António Agostinho Neto.

Segundo o programa a que a ANGOP teve acesso, o programa reserva ainda romaria à Vila de Caxicane, conferência sobre a visão de Agostinho Neto na formação de quadros angolanos e o papel da Universidade Agostinho Neto (UAN) na formação de quadros superiores angolanos.

No programa consta, igualmente, um concurso de Excelência Académica Dr. António Agostinho Neto, jornada académica sobre as múltiplas dimensões da figura do Dr. António Agostinho e o papel desempenhado na libertação da África Austral, jogo amistoso de futebol e culto ecuménico.

Para marcar a data do aniversário do fundador da Nação, António Agostinho Neto, a 17 de Setembro, a organização perspectiva condecorações em homenagem ao centenário.

António Agostinho Neto nasceu a 17 de Setembro de 1922, em Kaxicane, Icolo e Bengo, e faleceu a 10 de Setembro de 1979.

Como primeiro Presidente de Angola, proclamou a independência do país do então jugo colonial português, a 11 de Novembro de 1975.

É uma referência da ­cultura nacional, tendo escrito várias obras traduzidas em diversas línguas, com destaque para “Quatro Poemas de Agostinho Neto”, em 1957, “Sagrada Esperança” (1974) e “A Renúncia Impossível” (1982).