Basquetebol: 1º de Agosto vs Formigas do Cazenga aquecem 3ª jornada

A terceira jornada do campeonato nacional de basquetebol feminino em sub-19 tem como destaque hoje, quarta-feira, o jogo entre o 1º de Agosto e as Formigas do Cazenga, ambas invictas na prova, com duas vitórias.

O outro jogo opõe o Benfica do Lubango à Académica de Malanje e fecham a jornada o Inter do Lubango e o Ferroviário de Angola.

Nas partidas de terça-feira, para a segunda jornada, o 1º de Agosto venceu o Ferroviário de Angola por 103-39, com os parciais de 23-13, 24-7, 25-10 e 15-9, a Académica de Malanje derrotou o Inter do Lubango por 39-23, com os parciais de 9-6, 11-6, 10-7 e 9-4 e as Formigas do Cazenga venceu o Benfica do Lubango por 44-42, com os parciais de 9-6, 7-17, 14-7 e 14-12.

A terceira jornada em masculinos reserva os jogos:

Série A

* Formigas do Cazenga vs Atlético Petróleo de Luanda

* Casa Pessoal do Porto do Lobito vs Clube Amigos de Basquetebol de Benguela

Serie B

* Malanje Sport Clube vs Benfica do Lubango

* Inter do Lubango vs Heija Sport Clube do Lubango

* Sporting Clube do Lubango vs Ferroviário de Angola

Nos jogos da segunda jornada disputados nesta terça-feira, a Casa Pessoal do Porto do Lobito venceu a Heja Sport Clube do Lubango por 75-43, ao passo que o Inter Lubango perdeu para Atlético Petróleo de Luanda 39-122.

Já na série B, o Benfica do Lubango venceu o Sporting do Lubango por 92-28 e o Grupo Desportivo Interclube venceu o Malanje Sport Clube por 99-62.

O jogo da serie A, Clube Amigos do Basquetebol de Benguela e Formigas do Cazenga não aconteceu por desistência dos primeiros.