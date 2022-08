Angolana termina no 33° posto no mundial de natação

A angolana N’hara Fernandes terminou na 33ª posição nos 50 metros bruços, ao cronometrar o tempo de 36.39, entre 43 concorrentes, na estreia esta terça-feira no Campeonato do Mundo Júnior de natação, que decorre em Lima (Peru).

A campeã do Zonal IV, nessa mesma especialidade, até terminou na segunda posição na sua série (2), atrás da peruana Fiorella Paredes (36.32), mas não melhorou o tempo que lhe valeu a medalha de ouro na Zâmbia (36.14).

Com este registo, que marca a sua primeira presença numa prova mundial, a atleta ficou longe dos 16 lugares de acesso à final.

N’hara Fernandes volta a competir quarta-feira, nos 100 metros livres.

Angola esteve igualmente na piscina com a nadadora Nyriam Morais, que no cômputo geral ficou no 48° posto, com a marca de 1:15.85, em 58 concorrentes.

Na sua série, obteve o sexto lugar, atrasando mais de dois segundos em relação a sua marca passada (1:13.75).

A recordista nacional volta a competir na quarta-feira, nos 100m livres.

Em masculinos, Alex Fortes ocupou o 41° posto ao percorrer 100m costas com o tempo de 01:07.75, em prova que envolveu 43 nadadores.

Alex entra novamente em cena na quarta-feira, nos 100m mariposa.

Trata-se da primeira vez, nos últimos cinco anos, que Angola participa em um Campeonato do Mundo com uma selecção totalmente composta por atletas que actuam nos campeonatos internos.