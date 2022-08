“MPLA teve uma vitória eleitoral mas uma derrota politica” – Luís Marques Mendes

Marques Mendes esteve atento às eleições em Angola e considera que não se deve “dramatizar” situação que se vive no país.

As eleições em Angola foram um dos temas que mais marcaram a semana, constando, sem surpresas, num dos pontos abordados por Luís Marques Mendes, no seu espaço de comentário no Jornal da Noite de domingo da SIC.

“Qualquer pessoa que gosta de Angola e acompanha estas matérias tem alguma preocupação”, começou por afirmar, considerando, contudo, que é uma “situação [que] não se deve dramatizar”.

Para Marques Mendes “tudo isto era previsível porque estas eleições estavam à partida sobre suspeita”, mas daí a achar que “o fantasma de 1992, que deu origem a uma guerra civil” se vai repetir, não vai acontecer, porque Angola “tem hoje uma realidade diferente”, defendeu.

O comentador considerou, ainda, que “os sinais de últimas 24 horas são apaziguadores. Primeiro porque a CNE disse que estes não são resultados definitivos. E hoje, líder da UNITA diz que tem de fazer recontagem de deputados mas sem falar nos resultados finais [assumindo desta forma que o MPLA ganhou]”.

Para o advogado, “há uma pessoa que deve estar empenhada em que tudo corra bem – João Lourenço, porque se vai dirigir o país sob suspeita de qualquer erro, é um desastre”.

Por fim, o social democrata considerou que estas eleições tem dois vencedores, um eleitoral (o MPLA) e outro político (UNITA).

Marques Mendes lembrou que o MPLA tem a vitória eleitoral, tendo ganho na generalidade das províncias, mas com uma derrota na capital Luanda. “O MPLA está perder votos […] Neste