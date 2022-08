Eleições Gerais de 2022: UNITA reafirma não aceitar resultados das eleições e avança com reclamação

A UNITA, segundo partido mais votado nas eleições angolanos, voltou a afirmar nesta terça-feira, 30, que não reconhece os resultados anunciados ontem pela Comissão Nacional Eleitoral (CNE) e que vai entregar uma reclamação com efeitos suspensivos dos resultados das eleições.

O Secretariado Executivo do Comité Permanente da Comissão Política revelou em comunicado que não foi notificada da decisão do plenário que caucionou os referidos resultados e que o seu mandatário “não recebeu a cópia da acta do apuramento dos resultados definitivos das eleições gerais de 24 de Agosto, como previsto no nº 3 do artigo 136º da Lei Orgânica Sobre as Eleições Gerais”.

“A UNITA reitera que não reconhece os resultados indicados pela CNE, enquanto não forem decididas as reclamações já em sua posse”, acrescenta a nota que pontua ainda ser “do interesse de todos os angolanos que a CNE não se furte à comparação das actas síntese em posse dos partidos políticos, resultantes da vontade popular, expressa nas urnas, que representa a verdade eleitoral”.

O partido liderado por Adalberto Costa Júnior finaliza que “neste contexto aproveita informar a opinião nacional e internacional que dentro dos prazos legais fará entrada de uma reclamação que terá os efeitos suspensivos da declaração dos resultados definitivos apresentado pela CNE”.

Os partidos políticos têm um prazo até quinta-feira para apresentar reclamações ao Tribunal Constitucional que terá 72 horas para dar uma decisão.

De acordo com os resultados finais anunciadas pelo presidente da CNE, Manuel Pereira da Silva, o MPLA obteve 51,17 por cento dos votos, enquanto a UNITA conseguiu 43,96 por cento.

Em termos de assentos na Assembleia Nacional, o MPLA terá 124, UNITA 90, e FNLA, PRS e PHA dois cada.