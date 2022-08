Eleições Gerais de 2022: João Lourenço garante que vitória do MPLA foi “vontade soberana do povo”

O presidente do MPLA, foi, no final desta tarde, à sede do seu partido, em Luanda, para dizer que tem toda a legitimidade para governar nos próximos cinco anos. João Lourenço desvalorizou mesmo o mau resultado obtido em Luanda, dizendo que não tem importância porque não eram eleições autárquicas.

João Lourenço, agora reeleito para o segundo mandato, no seu discurso de vitória na sede nacional do MPLA, em Luanda, garantiu que a sua vitoria deve-se “a confiança que os angolanos depositaram ao MPLA e ao seu candidato”

Já no momento de perguntas e respostas, questionado sobre os maus resultados obtidos pelo MPLA em algumas províncias, das quais a UNITA venceu, incluindo a capital do País, a principal praça eleitoral, o líder do MPLA respondeu que não se trataram de eleições locais, mas sim de gerais.

Uma outra pergunta que terá incomodado o líder dos “camaradas” é sobre a “legitimidade” de governar, numa altura em que se espera uma contestação da UNITA, cujo líder, Adalberto Costa Júnior não reconhece os resultados.

João Lourenço reafirmou a convicção que pode e deve “governar com toda a legitimidade” porque foi isso que “os eleitores conferiram ao MPLA e ao seu candidato”, direcionando a oposição a recorrer juntos das instituições adequadas para o efeito.

O cabeça-de-lista do MPLA, João Lourenço, foi esta segunda-feira reeleito Presidente da República, tendo sido o candidato mais votado nas quintas Eleições Gerais de 24 de Agosto tendo, por isso, eleito 124 deputados.