Eleições Gerais de 2022: Adalberto Costa Junior diz que será necessário “corrigir mandatos”

O presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, lamentou os “excessos partidários” nas cerimónias fúnebres do ex-presidente José Eduardo dos Santos e lembrou que os resultados finais das eleições gerais não são conhecidos e que será necessário “corrigir mandatos”.

Adalberto Costa Júnior falou aos jornalistas após prestar homenagem ao ex-presidente angolano, este domingo na Praça da República, em Luanda, e disse aguardar ainda os resultados finais das eleições gerais de 24 de Agosto.

“Há provas de que é necessário corrigir mandatos, mas não terminámos a contagem. Nesta matéria temos de estar tranquilos, não devemos tomar posições em nada que não seja provado. Tudo o que viermos a fazer será formalmente provado, esperamos o mesmo das instituições e do MPLA”, disse o líder da UNITA, que foi aplaudido por alguns populares quando saiu do funeral de Estado de José Eduardo dos Santos.

Segundo Adalberto Costa Júnior estas queixas já foram formalizadas nas comissões provinciais eleitorais nos casos em que “os resultados não estão conforme”.

“Penso que é em função disso que ontem o porta-voz da CNE afirmou que iriam rever os mandatos”, continuou.

No sábado, o porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral (CNE) de Angola, Lucas Quilundo, disse não ter recebido reclamações de nenhuma formação política no âmbito do apuramento dos resultados, sublinhando que as que chegarem serão apreciadas, indicando que os resultados podiam ainda mudar consoante a contagem dos restantes 3% dos votos.