De dançarina no varão a campeã mundial de lançamento do machado

A irlandesa Ceola McGowan, de 31 anos, que é praticante de dança no varão, venceu o campeonato mundial de lançamento do machado de ponta dupla no domingo.

McGowan espera que a sua vitória inspire mais mulheres a envolverem-se neste desporto que lhe foi apresentado por um amigo enquanto estava na universidade.

À BBC, a atleta revelou que queria ganhar o título mundial aos 35 anos, objetivo que concretizou este ano. Ao recordar como se iniciou no lançamento do machado contou que, no dia em que soube que ia experimentar, vestiu “muita roupa e galochas grandes porque só sabia que ia para um grande celeiro nas montanhas Wicklow para se encontrar com homens barbudos”.

Após a sua primeira experiência, McGowan confessou ter ficado “imediatamente viciada”, porém apenas cinco meses depois é que decidiu inscrever-se em competições e juntar-se ao grupo de Wicklow Axe Throwers.

“A comunidade dos lançadores de machados é como uma comunidade de pessoas que não se encontra em nenhum outro desporto”, revelou ao partilhar que é a “família do machado”.

Quanto à dança no varão, a irlandesa que pratica este desporto há vários anos, afirmou que a tem ajudado no lançamento do machado. “Ajuda-me a concentrar e a trabalhar no meu equilíbrio”, explicou ao admitir que “a comunidade de dança no varão é na verdade muito semelhante à comunidade de lançamento do machado, onde existe aquele amor, camaradagem e apoio”.

McGowan já competiu na Escócia, Suécia e Alemanha, mas desta vez foi o Canadá que a viu brilhar no campeonato mundial de lançamento do machado de ponta dupla de 2022 que decorreu no passado fim de semana na Nova Escócia, no leste do país.