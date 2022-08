Eleições Gerais de 2022: Polícia frustra tentativa de vandalismo às instalações do PRS

Efectivos da Polícia Nacional impediram esta segunda-feira, uma tentativa de vandalismo às instalações do Partido de Renovação Social (PRS), no bairro do Capalanga, município de Viana, em Luanda.

A tentativa de distúrbio foi protagonizada por pelo menos 30 jovens, que reclamam os seus subsídios, por terem trabalhado como delegados de lista pelo PRS, no pleito eleitoral de 24 do corrente mês.

Os jovens estavam presentes nas instalações do PRS desde às seis horas, na esperança de receberem a recompensa pelo trabalho efectuado.

“Não nos disseram quanto vão pagar, sabemos apenas que não aceitaremos menos de 30 mil kwanzas”, declararam os manifestantes.

Às 12 horas e sem informação alguma sobre os seus subsídios, decidiram queimar pneus, no interior da instituição e retirar bandeiras hasteadas do partido.

Para acalmar os ânimos e prevenir danos maiores, a Polícia Nacional deteve alguns jovens que, em tempo oportuno, serão presentes ao Ministério Público.

Em declarações à ANGOP, o secretário geral do PRS, Rui Malopa, disse que o seu partido tem estado a pagar os delegados de lista, de forma paulatina, sem, no entanto, entrar em detalhes, tendo garantido que “serão pagos”, sem adiantar datas.

O Partido de Renovação Social (PRS) foi fundado a 18 de Novembro de 1990, tendo como primeiro líder Eduardo Kuangana, que esteve à frente dos seus destinos durante 27 anos.

Na primeira eleição em que participou, em 1992, conquistou seis assentos na Assembleia Nacional, tendo passado para oito, em 2008.

Nas eleições de 2012, o partido viu reduzidos os seus resultados a três assentos, enquanto nas de 2017 conquistou apenas dois lugares no parlamento.