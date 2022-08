Eleições Gerais de 2022: CNE confirma vitória do MPLA

O MPLA, partido no poder em Angola, ganhou as eleições gerais de 24 de Agosto, com 51,17 por cento dos votos, enquanto a UNITA, segundo partido mais votado, obteve 43,96 por cento.

Com estes números, divulgados nesta segunda-feira, 29, pelo presidente da Comissão Nacional Eleitoral (CNE), depois da recontagem final, o partido liderado por João Lourenço subiu ainda mais em relação as números divulgados na sexta-feira, quando tinha 51, 07, enquanto a UNITA desceu de 44.05 por cento para 43,96 por cento dos votos.

Em termos de votantes, os dados avançados por Manuel Pereira da Silva indicam que 3,209,429 de angolanos deram o seu voto no partido dos “camaradas” e 2,756,786 escolheram o partido dos “maninhos”.

Os votos brancos chegaram a 107,746, enquanto os nulos se quedaram pelos 74,259, ou 1,15% do total.

Com estes resutlados mantêm-se a divisão dos 220 lugares pna Assembleia Nacional.

O MPLA obtém 51, 07 por cento dos votos, que lhe dão 124 deputados no Parlamento, a UNITA, com 44,05 por cento, conseguiu 90 parlamentares, enquanto FNLA, PRS e Partido Humanista de Angola, que concorre pela primeira vez, têm dois deputados cada.

Os partidos terão agora 72 horas para fazer chegar reclamações junto do Tribunal Constitucional que tem também 72 horas para responder.