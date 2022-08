Brasil: Favorito, Lula da Silva, acusado de corrupção em debate

No Brasil a Televisão Bandeirantes acolheu neste domingo o primeiro debate eleitoral entre os candidatos que vão disputar em Outubro as eleições. Uma amostra do choque que se antevê, nas urnas, entre o presidente cessante, Jair Bolsonaro, e o ex-chefe de Estado da esquerda radical Lula da Silva.

Jair Bolsonaro, presidente cessante, da direita radical, atacou de imediato Lula da Silva, do esquerdista Partido dos trabalhadores, em relação ao escândalo que envolveu a empresa petrolífera Petrobras.

“O seu governo foi marcado pela cleptocracia. Ou seja um governo marcado à base de roubo, e essa roubalheira era para conseguir apoio dentro do parlamento.”

E também um outro candidato de esquerda, Ciro Gomes, acabou por denunciar a corrupção de Lula da Silva.

“Eu não acho que Bolsonaro desceu de Marte. Bolsonaro foi um protesto porque, infelizmente, o Bolsonaro se deixou corromper mesmo.”

Lula da Silva que, numa entrevista recente, tinha admitido a existência de actos de corrupção, e que passou 18 meses na cadeia alega ter estado detido para ficar impossibilitado de disputar as eleições com o seu processo a ser, mesmo, anulado posteriormente.

“Fui preso para não ganhar as eleições porque sabiam que seu estivesse em liberdade eu ganhava as eleições.”

Apesar das denúncias de corrupção Lula da Silva, da esquerda radical, continua a ser dado como o favorito das eleições.

Os brasileiros votam a 2 de Outubro para a primeira volta do escrutínio, em caso de segunda esta deve ocorrer a 30 do mesmo mês.

O debate incluiu seis candidatos, incluindo duas mulheres.