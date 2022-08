Marcelo Rebelo de Sousa enaltece qualidades de José Eduardo dos Santos

O Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou, este sábado, a “marca” de José Eduardo dos Santos na afirmação de Angola no mundo contemporâneo.

O estadista português, chegou na manhã deste sábado a capital angolana para as cerimónias fúnebres de José Eduardo dos Santos, afirmou que o antigo Presidente angolano marcou, de forma positiva, o relacionamento entre Angola e Portugal.

Em declarações à imprensa, Marcelo Rebelo de Sousa destacou a presença e projecção angolana, depois da independência, na comunidade internacional como uma das principais marcas de José Eduardo dos Santos.

As cerimónias fúnebres do antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, começam este sábado, na Praça da República, em Luanda.

O programa começa com homenagens públicas, depois do cortejo fúnebre entre a residência oficial, no Miramar, à Praça da República.

O acto fúnebre, marcado para o período da manhã de domingo, 28 (dia em que completaria 80 anos de idade), contará com a presença de 21 individualidades estrangeiras, entre Chefes de Estado e de Governo africanos e de Portugal.

José Eduardo dos Santos morreu aos 79 anos, no passado dia 8 de Julho, num hospital de Barcelona, onde estava internado desde 23 de Junho após uma paragem cardíaca.

Dos Santos chegou ao cargo de Presidente da República em Setembro de 1979, na sequência da morte de António Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola, e esteve em funções durante 38 anos (até 2017), até ser sucedido por João Lourenço.