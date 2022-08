Homenagem pública marca início das exéquias de José Eduardo dos Santos

Uma homenagem pública, com acesso livre dos cidadãos, marcou este sábado, em Luanda, o início do programa oficial das cerimónias fúnebres do ex-Presidente da República, José Eduardo dos Santos.

Num ambiente de bastante comoção e tristeza, a primeira etapa funeral, com a entrada da urna no local, foi marcada pelo momento lírico com música ao vivo e gravada.

Familiares do antigo líder e membros da comissão interministerial marcaram presença no local do velório, onde vários cidadãos e demais membros da sociedade civil, comovidos com o infortúnio, prestaram a última homenagem a José Eduardo dos Santos, segundo Presidente da República de Angola.

O acto fúnebre, marcado para o período da manhã de domingo, 28 (dia em que completaria 80 anos de idade), contará com a presença de 21 individualidades estrangeiras, entre Chefes de Estado e de Governo africanos e de Portugal.



Para as exéquias do antigo Chefe de Estado angolano estão em Luanda, dentre outras entidades, José Maria Pereira Neves, Presidente de Cabo Verde, Carlos Vila Nova, Presidente de São Tomé e Príncipe, Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente de Portugal, Filipe Nyusi, de Moçambique, Danis Sassou Nguesso, da República do Congo, Emmerson Mnangagwa, do Zimbabwe, Umaro Sissoco Embalo, da Guiné-Bissau, e Jorge Lopes Bom Jesus, Primeiro- Ministro de São Tomé e Príncipe.

José Eduardo dos Santos morreu aos 79 anos, no passado dia 8 de Julho, num hospital de Barcelona, onde estava internado desde 23 de Junho após uma paragem cardíaca.

O antigo Presidente da República chegou ao cargo de Presidente da República em Setembro de 1979, na sequência da morte de António Agostinho Neto, primeiro Presidente de Angola, e esteve em funções durante 38 anos (até 2017), até ser sucedido por João Lourenço.