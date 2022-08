Eleições Gerais de 2022: A “guerra dos números” entre o MPLA e a UNITA

Cerca de sete horas depois depois do fecho das urnas em Angola, às 17 horas locais, a Comissão Nacional Eleitoral (CNE) e a UNITA, principal partido no poder, apresentaram números contraditórios sobre a contagem dos votos.

O porta-voz da CNE, Lucas Quilundo, indicou que quando estavam contabilizados 33,16 por cento dos votos, o MPLA, partido no poder, liderava a contagem com 60,55 por cento dos votos, seguido da UNITA com 33,85 por cento.

Ainda segundo a mesma fonte, com um terço dos votos escrutinados, na terceira posição surge o PRS, com 1,45%, seguido da FNLA (1,28%), PHA (1,05%), CASA-CE (0,70%), APN (0,51%) e P-Njango (0,48%).

Com este ritmo, tudo indica que os resultados provisórios podem ser apresentados pela CNE até o fim desta quinta-feira, 25.

Contra-ataque

Entretanto, também a UNITA convocou a imprensa para garantir que a contagem dos votos lhe dá vantagem e que está confiante na vitória.

O candidato a vice-Presidente Abel Chivukuvuku assegurou que indicadores apontam para uma vitória do partido.

“Os nossos centros de escrutínio [dão] claros indicadores provisórios de tendência de vitória da UNITA em todas as províncias do no nosso país”, disse Chivukuvuku, quem deu como exemplo o facto de, em Luanda, o MPLA vencer apenas no município da Quissama.

Na capital, de 60 por cento dos votos escrutinados a UNITA vai na frente com 66 por cento, de acordo com o presidente do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, que integra a lista do partido do “galo negro”.

Na diáspora, embora o número de eleitores não seja expressivo, Abel Chivukuvuku afirmou que a UNITA ganhou em todos os círculos à excepção de Berlim, na Alemanha e Joanesburgo, na África do Sul.

Nesta “guerra de números”, ao contrário do que estipula a lei recentemente aprovada no Parlamento com os votos da maioria do MPLA, após o encerramento das urnas, a Televisão Pública de Angola divulgou os resultados de uma sondagem do instituto espanhol Sigma Dos, que dá vitória ao MPLA, com 53,6% dos votos.

A mesma fonte indicou que a UNITA conseguiria 42,4%, e em terceiro a CASA-CE, com 1,7%.

Meia hora depois, o presidente da UNITA divulgou no Facebook uma sondagem feita à boca das urnas pelo Movimento Cívico Mudei que aponta para a vitória do seu partido por uma maioria muito confortável.

“Os angolanos não se distraiam com as sondagens da TPA! Na realidade em todas as actas apuradas a UNITA lidera com grande vantagem”, acrescentou Adalberto Costa Júnior.

Refira-se que a CNE tem até 15 dias para apresentar os resultados finais, mas tem um prazo de três dias para dar a conhecer os resultados provisórios.