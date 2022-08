Presidente da Assembleia Nacional confirma na hora do voto que não se vai reformar

Fernando da Piedade Dias dos Santos votou de forma discreta no Complexo Escolar Nossa Senhora do Bom Sucesso. Esta eleição marca para ele o fim de um longo ciclo como 3ª figura do Estado angolano. Embora com menos intensidade vai, no entanto, manter-se na vida pública.

O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade dos Santos, votou na Assembleia de Voto n.º 51, na Maianga, tendo confirmado ao Expansão que “na verdade chega ao fim este ciclo, enquanto presidente da Assembleia Nacional, e no global posso dizer que as coisas correram bem, e que saio com a noção do dever cumprido”.

Sobre aquilo que será o seu futuro, se se manterá na política, se vai abraçar a vida empresarial ou simplesmente descansar, Fernando da Piedade Dias dos Santos, responde que “será um pouco disso tudo. É normal que as rotinas se alterem, mas não me vou reformar. Vou continuar com a minha contribuição para a vida pública, mas também de uma forma mais tranquila”.

Curioso referir que o acto de votação do presidente do parlamento foi feito com alguma discrição, apenas com a presença de dois batedores e poucos jornalistas. Juntamente com a mulher entrou no edifício, demorou pouco mais de cinco minutos, falou com a comunicação social e saiu com a mesma discrição.