Moçambique: RENAM Democrática vai dispersar votos e revela desorganização da Renamo, diz analista Wilker Dias

Dissidentes da Renamo criaram uma nova força política designada por Renam Democrática como forma de salvar o multipartidarismo no país, segundo disse um dos seus fundadores, Vitano Singano.

“A Renam Democrática surge em resposta à ditadura prevalecente no partido Renamo; surge em resposta à intolerância política, que culminou com o surgimento do grupo de sequestros e assassinatos dentro da Renamo”, diz Singano.

Segundo Singano, a Renam Democrática conta com 128 delegados distritais, incluindo membros da Junta Militar, de Mariano Nhongo, que garantiram o calar das armas.

“Entendemos nós que não precisamos de disparar, ou de queimar autocarros para demitir Ossufo Momade, precisamos de deixá-lo num deserto político partidário”, diz o representante da nova força política.

Porém, José Manteigas, porta-voz da Renamo, diz que isso é obra de mão externa. Ele reconhece que Singano foi membro da Renamo.

“Este é um sinal de que a Renamo está a funcionar dentro dos parâmetros democráticos”, afirma Manteigas.

Manteigas diz que “é lógico que nós temos detractores e são esses detractores que instrumentalizam alguns indivíduos como o falecido Mariano Nhongo, que foi usado fora do período da campanha eleitoral de forma ilegal a fazer uma campanha contra a Renamo e contra o Presidente Ussufo Momade”.

“O país está em farrapos, por causa da má governação e não é de ignorar que há uma preocupação em querer por travar a este movimento da Renamo”, argumenta Manteigas.

Para o analista Wilker Dias a criação da Renam Democrática visa a dispersão de votos, mas o movimento revela também a desorganização interna na Renamo.

“A mão externa que o porta-voz da Renamo faz referência, acredito que seja ligada à organização partidária, e má organização ou funcionamento não pode ser acoplada à mão externa, que está a virar moda,” diz o analista.

Para Dias, “se formos a ver e analisar o situação interna da Renamo não está bem já algum tempo e pode culpar a si mesmo por não estar a conseguir fazer a transição da liderança de Afonso Dhlakama para Ossufo Momade”.