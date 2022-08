Actualmente no campeonato do Qatar, Gelson Dala é o melhor marcador com seis golos em quatro jogos.

As contas para o jogador angolano continuam a andar de vento em popa, sendo por isso, o terceiro jogador com mais assistências no campeonato, bem como, aquele que mais vezes foi eleito o melhor jogador em campo.

Resumindo, Gelson Dala é o melhor jogador do campeonato do Qatar actualmente.