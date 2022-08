Eleições Gerais de 2022: Sondagem dá vitória ao MPLA

Uma sondagem da SIGAMADOS, encomendada pela Televisão Pública de Angola (TPA) no período de 30 de Junho a 21 de Agosto, aponta para uma vitória do O MPLA nestas quintas Eleições Gerais, com 53,6% dos votos.

De acordo com a sondagem, a UNITA aparece em segundo lugar com 42,4 por cento, seguida da CASA-CE, com 1,7 por cento, APN (0,2%), PRS (0,5%), FNLA (0,3%), P-NJANGO (0,1%) e PHA (1,2%).

Diante da perspectiva dos resultados, o MPLA pode eleger entre 67 e 73 deputados, no circulo nacional, e entre 55 e 57 deputados nos círculos provinciais, num total entre 121 e 130 deputados.

Já a UNITA pode eleger entre 52 e 58 deputados, no circulo nacional, entre 33 e 35 deputados nos círculos provinciais, num total geral que pode ficar entre 85 e 93 deputados. A CASA-CE pode eleger entre um a três deputados no circulo nacional. As restantes formações políticas ficam sem eleger qualquer deputado.