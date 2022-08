Eleições Gerais de 2022: MPLA com 52%, UNITA com 43%. Estão apurados mais de 86% dos votos

De acordo com a mais recente atualização da Comissão Nacional Eleitoral de Angola, o MPLA está na frente das eleições gerais desta quarta-feira, com 52,08% dos votos, enquanto a UNITA tem 42,98%. Estes resultados são parciais, estando 86,41% dos votos já contabilizados.

Os partidos mais pequenos dividem os votos entre eles pela seguinte ordem: PRS obteve 1,18%, FNLA 1,07%, PHA, 1,02%, CASA-CE 0,73% e APN 0,48% dos votos

Com 77,12% dos votos apurados em Luanda, a UNITA lidera com 62,93% dos votos e o MPLA está atrás, com 33,06%, anunciou o porta-voz da CNE, Lucas Quilundo.

As primeiras sondagens de intenção de voto foram apresentadas na quarta-feira à noite pela TPA e atribuíam uma votação de 53,6% ao MPLA (61,7% em 2017) e de 42,4% (26,7% em 2017) à UNITA. Em terceiro lugar a grande distância ficaria a CASA-CE com 1,7% dos votos.

Segundo aquele estudo de opinião, a votação na UNITA subiria relativamente a 2017, porém, o MPLA manteria a maioria.

CONTESTAÇÃO PROMETIDA

A UNITA declarou que vai impugnar as eleições alegando que os dados avançados pela CNE “não correspondem à realidade”. A vice-líder do grupo parlamentar da UNITA, Mihaela Webba, em declarações à TSF, admitia a impugnação como cenário possível ainda antes da atualização dos dados pela Comissão Nacional Eleitoral.

O activista Luaty Beirão acusou igualmente a CNE de deturpar os resultados das eleições desta quarta-feira revelando que, em declaracões à SIC Notícias, em Luanda, na “contagem paralela” que está a ser efetuada nas 18 províncias do país a UNITA vai à frente, com 55% dos votos, contra 41% do MPLA.

“Os resultados são constantemente, permanentemente falseados”, comentou Beirão, revelando que várias pessoas terão sido detidas durante o dia de ontem, depois de terem tentado fotografar as atas síntese com os resultados, afixadas à porta das secções de voto.