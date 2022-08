Angola qualifica-se às meias-finais do CAN de andebol

A Selecção Nacional de andebol júnior masculina qualificou-se, quarta-feira, às meias-finais do Campeonato Africano (CAN), ao vencer a congénere de Morrocos, por 32-26, em jogo do grupo A, referente à 3ª e última jornada desta fase.

No jogo disputado no Arena da cidade rwandesa de Kigali, Angola vencia já ao intervalo, por 15-12.

Durante a fase agora terminada, o combinado nacional venceu por duas ocasiões, incluindo o triunfo na estreia diante do anfitrião Rwanda (43-20). A derrota foi diante da Tunísia (22-25), na segunda ronda.