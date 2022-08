A estrondosa queda de “fred astaire” – José dos Santos*

Adepto confesso do “já está”, como se o seu umbigo fosse o centro do sistema solar, o trovejante Bento Bento andará neste momento em busca de um buraco para enfiar-se depois da desastrosa performance da sua campanha na principal praça eleitoral do país.

A nossa cópia calcinada de “fred astaire”, bem suportada pela sua ruidosa turba, certamente andará a esta altura acometida de incómodas insónias e disfunções arteriais após protagonizar uma até agora impensável proeza: colocar o MPLA na “oposição” em Luanda, um tradicional e inexpugnável feudo dos “camaradas”.

Bento Bento sempre acreditou – e cegamente – que o seu berreiro e as suas descompassadas “bungulas” fossem lenitivos (q.b) para garantir a conquista de uma praça eleitoral que se tem revelado, ao longo dos períodos eleitorais, com um sentido de voto bastante exigente.

Não soube ler os visíveis sinais dos tempos e acabou por provar do seu próprio veneno: quando assustou… já estava mesmo.

Luanda já tinha “trocado” de mãos.

Algo correu muito mal na Rua da Liberdade, à Vila Alice, mesmo depois do resgate do aclamado «messias de Luanda».

*Jornalista | In Facebook