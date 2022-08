São Tomé e Príncipe espera por petróleo nos próximos anos

O petróleo será uma realidade em São Tomé e Príncipe nos próximos anos. A primeira perfuração, feita pelo consórcio GALP e SHELL, na Zona Económica Exclusiva, oferece boas perspectivas, segundo Osvaldo Abreu, ministro são-tomense dos recursos naturais.

Há fortes indícios da existência de petróleo no bloco 6 da Zona Económica exclusiva de São Tomé e Príncipe, recentemente perfurado em mais de cinco mil metros de profundidade.

Segundo, Osvaldo Abreu, ministro são-tomense dos recursos naturais: “é um grande ganho para o país”.

“Cremos que se encontrou petróleo e gás. E agora o que resta saber é em que dimensão? É uma grande vitória, um grande ganho em termos de recursos para o nosso país”, afirmou o ministro são-tomense dos recursos naturais.

Esta descoberta vai desencadear futuras descobertas na ZEE de São Tomé e Príncipe.

As amostras estão actualmente a ser analisadas nos laboratórios especializados.

Recorde-se que o consórcio do Bloco 6 constituído pela Galp e pela Shell, ambas com 45% de interesse participativo, e pelo Estado são-tomense, com 10% abrange uma área de 5.024 quilómetros quadrados em águas territoriais são-tomenses, a cerca de 100 quilómetros do litoral do país.