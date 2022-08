Huíla, uma riqueza cultural e símbolo das suas etnias e comunidades

No magazine artes fomos conhecer o artesão angolano, António João, cujo nome de artista é “mestre baixinho”. Encontrámo-lo no atelier, onde trabalhar há 33 anos, na Alliance Française do Lubango, no sul de Angola.

A Província da Huíla é palco de riqueza cultural pelas diversas etnias das comunidades. O artesanato é um símbolo das manifestações desta etnicidade, que exibe através da arte belas e singulares obras, configurando-se como a identidade dos povos da região.

Em 1988, António João tornou-se mestre, desde então ensina os mais jovens, que aderem cada vez menos à actividade.