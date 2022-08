Estados Unidos manifestam apoio ao processo democrático angolano, com eleições livres e justas

Os Estados Unidos manifestaram o seu apoio ao processo democrático em Angola, incluindo eleições livres e justas.

A declaração é de um funcionário do Departamento de Estado americano, cujo nome não foi revelado, quem reitera que Washington “apoia o processo democrático em Angola, através da programação da democracia e da governação, e os esforços locais e internacionais de observação de eleições”.

Nas vésperas das eleições gerais desta quarta-feira, 24, os Estados Unidos encorajam “todos os partidos políticos a participarem no processo democrático, a expressarem-se pacificamente e a resolverem quaisquer potenciais reclamações de acordo com os processos legais aplicáveis ao abrigo da lei angolana”.

Ainda de acordo com a mesma fonte, o Departamento de Estado esclarece que a maior prioridade do Governo é a segurança e protecção dos cidadãos americanos no estrangeiro.

“Levamos a sério o nosso compromisso em fornecer aos cidadãos americanos informações claras, oportunas e fiáveis sobre todos os países do mundo, para que possam tomar decisões informadas”, disse o funcionário do Departamento de Estado, que não emitiu qualquer alerta ou mensagem aos cidadãos americanos específicos para as eleições em Angola.

O Conselho de Viagens para Angola mantém-se no nível 1, que exorta os cidadãos americanos a “exercer precauções normais”.

As assembleias de voto abrem às 7 horas e encerram às 17 horas em todo território nacional e estão inscritos para votar cerca de 14 milhões de angolanos.