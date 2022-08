Eleições Gerais de 2022: Resultados apertadissimos entre MPLA e UNITA nas mesas de votação

Uma ronda por algumas mesas de voto em Luanda permite concluir que o resultado será disputado entre os dois maiores partidos, MPLA, no poder há 47 anos, e UNITA, até agora o maior na oposição. Comissão Nacional de Eleições declara não poder prever quando serão revelados os primeiros resultados provisórios: “A contagem dos votos está decorrer”

Está encerrado a votação nas quintas eleições gerais de Angola desta quarta-feira, dia 24 de agosto. Neste momento fazem-se a contagem dos votos e os resultados à boca das várias assembleias, onde o Expresso se encontra a fazer uma radiografia, não deixam margem para dúvidas sobre uma luta renhida entre os dois principais partidos, o MPLA e a UNITA.

Nas mesas de votos, onde os votos são contabilizados, em muitos casos à luz de vela, só se ouvem “UNITA; MPLA, UNITA, MPLA”, e raramente são mencionados os demais partidos. A apreensão começa a tomar conta dos delegados de listas, dos escrutinadores, secretários e dos presidentes de mesas. Tudo indica que o vencedor destas eleições terá uma “vitória amarga”, ou seja, apertadíssima.

Tal como vários analistas previam, estas eleições são aquelas em que os alicerces com que foram erguidos a longevidade do MPLA, ao longo de 47 anos, correm o risco de ruir.

Entretanto, a realidade em Luanda onde há maior contestação contra o Governo do Presidente João Lourenço, pode mudar de figura nas restantes províncias do país, sobretudo no Cunene, Kwanza Norte, Bengo, Huíla e Kuando Kubango, que são províncias onde raramente há episódios anti-governamentais.

Enquanto isto, no estado-maior do “Kremlin”, como também é conhecida a sede do Movimento Popular de Libertação de Angola, o momento é de apreensão e silêncio. O mesmo se passa na “Sovismo”, onde está instalada o estado-maior da contagem paralela do partido do Galo Negro, liderado por Adalberto Costa Júnior.

Apesar de se terem registado algumas anomalias um pouco por todo país, onde foram registado a detenção de elementos ligados ao principal partido na oposição, havendo ainda denúncia de delegados de listas quem não foi autorizados a aceder algumas assembleias de voto, no geral, as eleições decorreram de forma ordeira e pacífica.