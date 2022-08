Eleições Gerais de 2022: 80 mil agentes da Polícia estarão atentos até à divulgação dos resultados esperados para a manhã de sexta-feira

Os eleitores têm até às 17:00 desta quarta-feira, 24 de Agosto, para escolher quem vai decidir os destinos do País nos próximos cinco anos. Espera-se que, a partir de sexta-feira, 26, comecem a ser divulgados os primeiros resultados provisórios.

A votação está a correr sem transtornos de maior e em segurança, segundo o sub-comissário Mateus Rodrigues. Nestas eleições estão no terreno desde a abertura da campanha eleitoral, 80.182 agentes da autoridades para garantir a segurança do escrutínio e cerca de 1 300 observadores eleitorais, para garantirem a lisura do processo de votação e a contagem dos votos.

O tempo, a partir das 17:00 de hoje, é de espera, pois dos resultados deste dia sairá o próximo Presidente da República bem como o nome do próximo vice-Presidente, que são, respectivamente, o primeiro e o segundo nome das listas apresentadas pelo círculo nacional.

O círculo nacional elege 130 deputados e os círculos das 18 províncias elegem 90, cinco deputados por cada uma delas, contando a Comissão Nacional Eleitoral com 13.238 assembleias de voto, reunindo um total de 26.488 mesas de voto.

Estão na disputa pelos votos dos 14,4 milhões de eleitores, conforme o sorteio que ditou a disposição no boletim de voto, o PHA (Partido Humanista de Angola), cuja cabeça de lista é Florbela Malaquias, o P-NJANGO (Partido Nacionalista para a Justiça em Angola), encabeçado por Dinho Chingunji, a União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), que propõe Adalberto Costa Júnior para Presidente da República, a FNLA (Frente Nacional de Libertação de Angola), com Nimi Ya Simbi a liderar a lista, a CASA-CE (Convergência Ampla de Salvação de Angola – Coligação Eleitoral), liderada por Manuel Fernandes, a APN (Aliança Patriótica Nacional), cujo cabeça de lista é Quintino Moreira, o PRS (Partido de Renovação Social), cuja aposta para a Presidência é Benedito Daniel, e o MPLA (Movimento Popular de Libertação de Angola), com João Lourenço a voltar a disputar a Presidência da República.

Espera-se que, a partir de sexta-feira, 26, comecem a ser divulgados os primeiros resultados provisórios. Já a divulgação dos resultados definitivos pode levar 15 dias. Se tivermos em conta as eleições anteriores, em 2017, serão 14, o número de dias que a Comissão Nacional Eleitoral (CNE) levou para divulgar os resultados definitivos.