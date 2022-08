Cantora angolana choca a web com quadris e coxas desproporcionais após procedimentos estéticos com anabolizantes: antes e depois

A figura cheia de curvas da cantora e dançarina angolana Marlene Oi é, por si só, um acontecimento. No último fim de semana, ela agitou ainda mais a web depois de postar um vídeo se apresentando num palco. O que ela cantou ou dançou pouco importou, já que só se fala no formato do seu corpo. Ela vestia um macacão estampado. estilo segunda pele, o que que realçou ainda mais suas curvas avantajadas. Bastou para chocar a web e viralizar

Apesar de parecer óbvio, é importante entender que o corpo de Marlene está longe de ser natural. Ela realizou procedimentos considerados ilegais em seu país e que colocaram sua vida em risco e, inclusive, são uma questão de saúde debatida em Angola.

Conhecida como “jarda”, a prática consiste basicamente em injectar uma espécie de plástico no corpo para aumentar uma área específica. Algo como o Hydrogel no país, que fez muitas vítimas, entre elas Andressa Urach e Ken Humano, São procedimentos mais baratos que os oferecidos em clínicas médicas e, por isso, mais populares. No entanto, a injeção desses plásticos no corpo ganharam maior relevância quando casos de mulheres que utilizaram o produto se arrependeram e começaram denunciar o método.

Por causa do alcance de Marlene Oi, moradores de Angola sentiram a necessidade de explicar melhor sobre o procedimento e sobre como ele é visto por lá. “Essa fisionomia não é popular no nosso país e muito menos saudável, porque ela definitivamente realizou um procedimento estético ilegal em Angola”, contou uma internauta.

Mesmo assim, a dançarina não parece se incomodar com as possíveis consequências dessa prática. “Não tenho medo do uso da Jarda no meu corpo, vou continuar usando as substâncias químicas para manter meu corpo com curvas atraentes”, contou em seu Instagram.