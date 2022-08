Morreu nacionalista Luís Neto “Kiambata”

O nacionalista e embaixador Luís Neto “Kiambata” faleceu na madrugada deste sábado, em Luanda, vítima de doença, segundo fontes familiares.

“Kiambata”, que morreu num dos hospitais da capital angolana, notabilizou-se, juntamento com Nelito Soares e Diogo de Jesus, ao desviar de Luanda, em 1969, um avião da companhia portuguesa até Ponta Negra, República do Congo, uma das antigas sedes de guerrilha anticolonial do MPLA.

No seu currículo consta um treino militar feito em Pamjong, Coreia do Norte. Terminada a guerrilha, o nacionalista regressou a Angola, em 1975, onde, além de trabalhar junto do primeiro Presidente do país, António Agostinho Neto, exerceu o cargo de director-geral da Agência Angola Press (ANGOP).

A partir de 1980, exerceu, sucessivamente, as funções de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário na Zâmbia e no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, tendo participado ainda na abertura da primeira representação diplomática de Angola em Cuba.

O malogrado deixa filhos e netos.