Moçambique: SADC prorroga missão militar em Cabo Delgado

A Missão Militar da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), SAMIM vai continuar na província moçambicana de Cabo Delgado por decisão da Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade que terminou nesta quarta-feira, 17, em Kinshasa, República Democrática do Congo (RDC).

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores de Angola informou que a 42a. Cimeira analisou o relatório da situação de segurança em Cabo Delgado e “aprovou a prorrogação do mandato da Missão da SADC em Moçambique (SAMIM) e dos relevantes processos conexos”.

A nota não indica o prazo de prorrogação da missão, cuja anterior extensão terminou na segunda-feira, 15.

A 14 de Julho, uma cimeira extraordinária da SADC considerou que a SAMIM conseguiu “conquistas e marcos significativos” no combate ao “terrorismo”, saudou os países que apoiaram a missão e “endereçou condolências aos governos e famílias dos nove efectivos da SAMIM que perderam a vida no teatro das operações”.

A cimeira analisou as reformas em curso no Lesoto e viu o render da guarda na liderança, com o Chefe de Estado sul-africano, Cyril Ramaphosa, a entregar a presidência rotativa da SADC ao seu homólogo Félix Tshisekedi, por um ano.

Dentro de 12 meses, o Chefe de Estado angolano assumirá a Presidência da comunidade.