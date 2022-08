KFC junta nove restaurantes para comemorar 10º aniversário em Angola

A KFC, líder mundial em oferta exclusiva de frango, celebrou na passada segunda-feira, 15 de Agosto, o seu décimo aniversário de presença efectiva em Angola.

Ao completar uma década a servir os consumidores das províncias de Benguela e Luanda, a empresa celebra a data com o sentimento de orgulho e satisfação por ter uma equipa, maioritariamente de jovens nacionais, que diariamente tem sabido pôr em prática os mais rigorosos padrões internacionais do negócio de restauração organizada em Angola.

A presença da KFC no mercado angolano, garante o Eng.º José Santos Cunha, Administrador da Ibersol Angola, só pode ser avaliada de forma positiva, atendendo ao crescimento da marca ao longo dos anos e pela satisfação demonstrada dos clientes que diariamente saboreiam os nossos produtos.

A agenda comemorativa do décimo aniversário se estende até ao mês de Setembro em que se realizará um concerto, isto no dia 17, com entrada livre para o público, e terá a animação musical de djs de carreira, no mercado nacional e internacional, nos restaurantes do Aeroporto e Benfica, em Luanda, e no de Benguela, no mesmo dia, a partir das 18 horas. Já no dia 18, será o concerto no restaurante do Morro Bento, a partir das 17 horas.

A jornada em alusão ao aniversário está a ser celebrada nos nove (9) restaurantes em Luanda e Benguela e pretende não só marcar uma década de presença da KFC em Angola, mas agradecer os clientes e parceiros que todos os dias ajudam a equipa da KFC tornar os sonhos possíveis.

Sobre a KFC Angola

Presente em Angola desde 2012, a satisfazer os gostos dos angolanos, usamos a inimitável Receita Secreta do nosso fundador, o Coronel Sanders, para recriar o nosso famoso frango, com sabor único e crocante, que marinamos e cozinhamos ao momento, seguindo as melhores e mais exigentes normas de Higiene e Segurança Alimentar.

A KFC Angola conta com 9 restaurantes no país, 8 na capital Luanda e 1 em Benguela que, diariamente, servem os fabulosos, autênticos e originais Buckets e Sanduíches, uma viagem de sabores do Kentucky, reforçada pela sua linha de comunicação descontraída, jovem e arrojada para o público. A KFC continuará a privilegiar a qualidade do seu produto e a experiência dos seus consumidores.