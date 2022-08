Eleições Gerais de 2022: CNE acusada de contratar membros do governo em Cabinda

A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) de Cabinda está a ser acusada de recrutar dirigentes do governo para presidentes das mesas de voto

Por: Lourenço Lumingo

A CNE, enquanto um órgão representativo, está a ser acusada de violar a lei eleitoral, ao colocar com maioria absoluta, os Presidentes das Assembleias e de Mesas de voto militantes do MPLA, muitos deles com cargos públicos no Governo em Cabinda.

Perfila a lista de responsáveis como Vice-Governadores, Administradores e adjuntos, bem como secretários provinciais.

A lista é longa, mas podemos avançar alguns nomes tais como, Paulo Benza Tembo, Hilário Mosse, Miguel dos Santos Oliveira, Guilherme Pereira, Clemente Osvaldo Pau, Dinis Luvambano, Nelson António G. Neves, Paulo Lufua, Paulo Maria Sonha, Alberto Poba, Paulo Luemba, João Macaia Tati, André M. Ndimba Tati, Rafael Paca, Suzete de Almeida Velasco, Odete Maria Lumingo da Cruz, José Daniel Pemo, Victor do Espírito Santo, Ernesto Barros André, Donato Cumba Muila, Rubem6de Fátima Buco, Teresa Etelvina Massanga, Paulo Tatuca Nkiama, Madalena Maria Beua, José Cumbo, Nasson Tatuca Massumbo, Luís Quitembo, Otiniel Niemba da Silva, António Custódio, só para citar estes.

Em actualização…