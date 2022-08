TAAG vai reforçar frota com seis aeronaves Airbus A220

A Transportadora Aérea Angolana (TAAG), prevê aumentar a sua frota com mais seis aeronaves do tipo Airbus A220, numa perspectiva de longo prazo em regime de leasing.

Por: Miguel Daniel

De acordo com uma nota da companhia de bandeira chegada à nossa redação nesta quarta-feira, a medida resulta do plano de saneamento em curso na empresa, que visa a formação do capital humano, a recuperação e a aquisição de novas aeronaves, para responder a demanda do mercado.

Para tal, decorrem negociações incluindo com a Boeing, em regime de leasing, de curto e longo prazo.

A TAAG avança ainda que está em curso o plano de reforço de frequências, a reabertura de rotas e a sinalização de novos destinos, respondendo assim, a demanda na procura dos serviços da empresa, segundo os indicadores de procura recentemente realizados.