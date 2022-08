Interclube conquista torneio “Todos ao voto”

O Interclube conquistou o Torneio da Amizade de Futebol, denominado “Todos ao voto”, ao passar, esta quarta-feira, incólume pelo Wiliete SC, no Estádio Nacional de Ombaka, após a marcação de penáltis, por 4-3, depois do empate a três golos no final dos 90 minutos regulamentares.

cias protagonizaram um verdadeiro hino ao futebol. Mas, o desafio começou num ritmo brando, com as duas equipas a procurarem fazer o estudo mútuo. O emblema anfitrião, às ordens de José Silvestre “Pelé” tentou, nessa sequência, assumir as despesas de jogo, mas a defesa adversária soube desbaratar as investidas.

Foi nessa toada que o Interclube equilibrou a partida e adiantou-se no marcador, logo aos 7 minutos através do brasileiro Dioguinho.

Apesar da desvantagem, os “wilietistas” não se fizeram rogados. Subiram as linhas de passe e numa jogada aparentemente inofensiva, Gazeta, numa cabeçada perfeita, aos 22 minutos igualou a partida.

Com a igualdade no marcador, as duas equipas “pisaram” no acelerador, e o jogo ganhou outra dinâmica, não decepcionando o público que acorreu em massa ao Estádio de Ombaka para acompanhar a final do Torneio “Todos ao voto”. Ainda assim, foi o Interclube que mais uma vez se assenhorou do jogo e, num espaço de 11 minutos, voltou a facturar, desfazendo a igualdade, com golo de Buba aos 33 minutos. Dioguinho “bisou” aos 44, e a equipa afecta à Polícia foi ao intervalo a vencer.

No reatamento, apesar do Interclube tentar manter o controlo de jogo, foi o Wiliete, que se mostrou mais eficaz nas acções ofensivas.

Os comandados de Silvestre Pelé” conseguiram, com efeito, voltar a igualar o marcador num curto espaço de 11 minutos.

Primeiro na sequência de um disparo do “meio da rua” de Gazeta, aos 64 minutos, e depois por Sukuia, aos 75.

Os dois conjuntos, que desfilaram no “tapete verde” do Estádio de Ombaka, na cidade das Acácia Rubras, não defraudaram. Pelo contrário tiveram uma actuação à dimensão de uma final.

É verdade que se tratando de uma final, como é óbvio, teria de haver um vencedor, sorrindo aqui a sorte para o Interclube, que soube aproveitar melhor a marcação dos penáltis. Um digno vencedor, diga-se de passagem, mas convenhamos, que os “wilietistas” deram uma excelente réplica nesta prova que, além destes dois emblemas do Girabola, fez desfilar outras seis equipas, nomeadamente Sagrada Esperança, Recreativo do Libolo, Desportivo da Lunda-Sul, Académica do Lobito, 1º de Agosto e FC Bravos do Maquis.

Marcação de penáltis

No desempate dos penáltis, pelo Wiliete acertaram na baliza defendida por Élber Kibeixa, Aisson e Panilson, ao passo que Sukuia e Simão não tiveram êxito.

Pelo Interclube, Dioguinho, Higino, Julinho e Jô Paciência foram todos eficazes.

Percurso imaculado

Para atingir a final, os “wilietistas” terminaram na liderança do Grupo A da fase preliminar, “ex-aquo” com o Interclube, ambos com cinco pontos, fruto do empate nulo na estreia diante do Desportivo da Lunda-Sul e a um tento com a turma da Polícia Nacional, fechando as contas desta etapa com triunfo, 1-0, sobre o 1º de Agosto.

Na fase a eliminar, os pupilos de Silvestre “Pelé” venceram, nas meias-finais, o Recreativo do Libolo, por duas bolas sem resposta, com golos rubricados por Kibeixa e Niñgi.

Já o Interclube começou com vitória sobre o 1º de Agosto, por 1-0, depois empatou a um golo com o anfitrião, Wiliete SC, e na derradeira jornada voltou a partilhar pontos, desta vez com o Desportivo da Lunda-Sul, a um tento. Nas semi-finais, o Interclube, às ordens do português Rogério Gonçalves, precisaram apenas do tento solitário de Jô Paciência para tomar de assalto a final.

FICHA TÉCNICA

Estádio: Nacional de Ombaka

Comissário: João Bastos

Árbitro: António Dungula

Assistentes: Lucas Caliongo e Barnabé Ngulo

4º Árbitro: Avelino Chicela

Wiliete SC: Titi; Denilson, Kibeixa, Simão e Filipe (Giovani aos 42′); Gazeta, Lourenço (Sucuia, 46), Enoque, Niñge (Bebucho, 77′) e Jepso; Aisson.

Treinador: Silvestre Jorge “Pelé” (angolano)

Táctica: 4X5X1

Acção Disciplinar: Amarelos a Enoque, Kibeixa aos 21, Gazeta aos 72′ e Panilson aos 83.

Interclube: Élber; Razão, Balsa, Denilson e Eliseu; Além (Higino, 47′), Jamanta (Lito, 65′), Salomão e Buba; Dioguinho e Marong (Julinho, 46′).

Treinador: Rogério Gonçalves (português)

Táctica: 4X4X2

Acção Disciplinar: Amarelos a Salomão aos 11 minutos, Razão aos 22′, Élber aos 41 e a Dioguinho aos 64′, Buba aos 77 enquanto Papy, que nem sequer entrou no jogo viu a cartolina vermelha aos 41.

Ao Intervalo: 3 – 1

No Final dos 90′: 3 – 3